Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Forfait per Novak Djokovic

Dopo il forfait del numero 8 del mondo Taylor Fritz, costretto a rinunciare per un infortunio al ginocchio, arriva un’altra assenza pesante per il Monte-Carlo Masters 2026: anche Novak Djokovic non prenderà parte al primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione.

Una rinuncia che pesa, e non poco, per il torneo monegasco. Il serbo, reduce da un ottimo inizio di stagione, culminato con la vittoria in cinque set contro Jannik Sinner e finale agli Australian Open, ha deciso di posticipare l’inizio dello swing europeo su terra. Si tratta di un’assenza significativa anche dal punto di vista storico: Djokovic mancava dal torneo di Montecarlo dal lontano 2011. Il campione serbo ha conquistato il titolo nel Principato in due occasioni, nel 2013 e nel 2015.

Djokovic aveva già saltato il Miami Open per un problema alla spalla, e proprio questo fastidio potrebbe essere alla base della scelta di non scendere in campo a Montecarlo. I motivi ufficiali non sono stati del tutto chiariti, ma l’ipotesi più concreta è quella di una gestione prudente delle condizioni fisiche.

Guardando al calendario, la stagione su rosso di Djokovic dovrebbe iniziare dal Masters 1000 di Madrid, per poi proseguire agli Internazionali d’Italia al Foro Italico e culminare con il Roland Garros. Tuttavia, tutto resta legato alle condizioni della spalla e alle sensazioni del serbo.

Negli ultimi anni, infatti, Djokovic ha più volte sottolineato come la sua programmazione sia sempre più selettiva, scegliendo di giocare solo i tornei in cui sente di poter essere realmente competitivo.