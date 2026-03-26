Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Taylor Fritz dà forfait

Taylor Fritz non prenderà parte al primo Masters 1000 sulla terra rossa della stagione, il Monte-Carlo Masters. Una decisione che era nell’aria dopo alcune dichiarazioni dello stesso americano, che aveva lasciato intendere un possibile slittamento dell’inizio della sua stagione sul rosso. La scelta, probabilmente, è legata alla volontà di recuperare dalle fatiche dello swing americano sul cemento, rinviando così il debutto sulla terra europea. Non è una novità assoluta: già nel 2025 Fritz aveva saltato Montecarlo, iniziando direttamente dal Masters 1000 di Madrid.

Guardando agli anni precedenti, il rapporto tra Fritz e il torneo monegasco è stato altalenante. Nel 2024 partecipò, ma uscì al primo turno contro Lorenzo Musetti. Il miglior risultato resta la semifinale del 2023, quando si arrese a Andrey Rublev in tre set, con il russo che poi conquistò il titolo, invece 2022 si spinse fino ai quarti di finale.

Fritz, dovrebbe dunque, iniziare la sua stagione europea direttamente a Madrid, dando il via a quel filotto che comprende anche Roma e culmina con il Roland Garros. Uno swing che, numeri alla mano, nel 2025 non aveva portato risultati particolarmente brillanti: ottavi a Madrid, secondo turno a Roma, quarti a Ginevra e un’eliminazione precoce al primo turno a Parigi contro Daniel Altmaier.

La scelta di saltare Montecarlo rientra in una strategia piuttosto comune, soprattutto per i giocatori meno a loro agio sulla terra battuta. Il torneo, infatti, è un Masters 1000 “No Mandatory”, non obbligatorio, e consente quindi una gestione più flessibile del calendario.