Wimbledon 2026: medical timeout per Altmaier contro Molcan

Medical timeout richiesto da Daniel Altmaier nel corso della sfida con Alex Molcan, valida per il primo turno di Wimbledon 2026. Infortunio all’inguine per il tedesco, che ha richiesto il trattamento medico nel corso del terzo set. Primo set vinto da Molcan e secondo da Altmaier, che ha chiesto mto sul 4-3 per lo slovacco nel terzo parziale. La speranza è che non arrivi il ritiro per il tedesco.

21.11 – Altmaier tiene il servizio, 4-4.

21.09 – Si riparte con Altmaier al servizio.

21.04 – Medical timeout per Altmaier sul 4-3 Molcan senza break nel terzo set.