Wimbledon 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 30 giugno con Berrettini in campo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 30 giugno della seconda giornata di tabellone principale di Wimbledon 2026. Esordio per Flavo Cobolli, che inizierà la difesa dei quarti di finale contro il terraiolo Mariano Navone. Spazio anche per Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka, a Matteo Arnaldi contro Halys, Lorenzo Sonego contro Etcheverry, Mattia Bellucci contro Svajda, Jasmine Paolini contro Montgomery.
Il programma completo
CENTRE COURT
Ore 14.30 – Townsend vs (3) Swiatek
a seguire – (6) Fritz vs Draper
a seguire – Williams vs Joint
NO.1 COURT
Ore 14.00 – Blockx vs (2) Zverev
a seguire – Boisson vs (2) Rybakina
a seguire – Wawrinka vs Berrettini
NO.2 COURT
Ore 12.00 – (6) Anisimova vs Gjorcheska
a seguire – Virtanen vs (4) Shelton
a seguire – (8) Svitolina vs Snigur
a seguire – Navone vs (9) Cobolli
NO.3 COURT
Ore 12.00 – Boulter vs Grant
a seguire – (5) De Minaur vs Burruchaga
a seguire – (15) Mensik vs Samuel
Non prima delle 18.00 – Podoroska vs (12) Kostyuk
COURT 4
Ore 12.00 – Valentova vs Pliskova
a seguire – (32) Arnaldi vs Halys
a seguire – Sonego vs (29) Etcheverry
a seguire – Osorio vs Waltert
COURT 5
Ore 12.00 – Majchrzak vs (30) Tabilo
a seguire – Shymanovich vs Golubic
a seguire – Starodubtseva vs Blinkova
COURT 6
Ore 12.00 – Kalinina vs Rakhimova
a seguire – Jacquet vs Gaubas
a seguire – Erjavec vs Jeanjean
a seguire – Griekspoor vs Duckworth
COURT 7
Ore 12.00 – Mannarino vs Droguet
a seguire – Bonzi vs Diallo
a seguire – Ruse vs McNally
COURT 8
Ore 12.30 – Hanfmann vs Mpetshi Perricard
a seguire – Birrell vs Korneeva
a seguire – Selekhmeteva vs Kraus
a seguire – Molcan vs Altmaier
COURT 9
Ore 12.00 – Shimabukuro vs Faria
a seguire – Haddad Maia vs Timofeeva
a seguire – Moutet vs Giron
a seguire – Kudermetova vs Samsonova
COURT 11
Ore 12.00 – Marcinko vs Kenin
a seguire – Bellucci vs Svajda
a seguire – Kypson vs McDonald
a seguire – Tomljanovic vs Bolkvadze
COURT 12
Ore 12.00 – (13) Paolini vs Montgomery
a seguire – Kokkinakis vs (10) Bublik
a seguire – (29) Eala vs Zarazua
a seguire – (17) Tiafoe vs Atmane
COURT 14
Ore 12.30 – Royer vs Wendelken
a seguire – Munar vs (18) Cerundolo
a seguire – (25) Mertens vs Siegemund
a seguire – (15) Shnaider vs Lys
COURT 15
Ore 12.00 – Sakkari vs (24) Tauson
a seguire – Michelsen vs Fearnley
a seguire – Collignon vs (20) Fils
Non prima delle 18.00 – Krueger vs (31) Vekic
COURT 16
Ore 12.00 – Begu vs Swan
a seguire – Dzumhur vs Fery
a seguire – (23) Navarro vs Badosa
a seguire – Kopriva vs Choinski
COURT 17
Ore 12.30 – Gibson vs (21) Bouzkova
Non prima delle 14.00 – (27) Humbert vs Bergs
a seguire – (17) Cirstea vs Bejlek
a seguire – (13) Lehecka vs Popyrin
COURT 18
Ore 12.00 – Day vs (26) Keys
a seguire – (19) Khachanov vs Harris
a seguire – Sweeny vs Dimitrov
a seguire – Seidel vs (9) Noskova