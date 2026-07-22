US Open 2026, pubblicata l’entry list: presenti anche Alcaraz e Rune

Pubblicata ufficialmente l’entry list per lo US Open 2026. Il quarto e ultimo Slam della stagione prenderà il via domenica 23 agosto e, tra i numerosi iscritti al torneo, figurano ovviamente tutti i più grandi nomi del tennis internazionale. Grande attesa per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Il murciano — fuori da più di tre mesi per l’infortunio al polso destro rimediato ad aprile a Barcellona — è ancora in forte dubbio per la partecipazione, ma l’attuale iscrizione anche al Masters 1000 di Cincinnati fa ben sperare. Carlitos deve difendere il titolo conquistato nella passata stagione e l’estate statunitense potrebbe costargli una salatissima cambiale (3000 punti), se non rientra nelle migliori condizioni il prima possibile. Il sette volte campione Slam sta adottando una giusta cautelativa e paziente tecnica senza affrettare i tempi di recupero: il polso è una zona delicata e, se nuovamente sotto stress, lo spagnolo potrebbe pagare un prezzo ancora più grande.

Situazione analoga per Holger Rune. Il danese — da sempre ritenuto uno dei principali rivali della nuova generazione per i Sincaraz — non ha ancora recuperato dalla rottura del tendine di Achille di Stoccolma dello scorso ottobre, ma, proprio come Alcaraz, risulta a oggi presente nell’intera tournée sul cemento degli States. Scivolato alla posizione numero 80 del ranking, Rune ha bisogno di ritrovare fiducia e punti per risalire la china. Il fiato sospeso resta e resterà fino al via di Flushing Meadows, dove scopriremo se i due grandi attesi torneranno finalmente in campo.

Sinner guida gli otto italiani iscritti

Iscritto regolarmente al Major a stelle e strisce anche Jannik Sinner, a caccia del sesto titolo Slam in carriera. L’azzurro, che l’anno scorso venne fermato in finale da Alcaraz, guida la truppa azzurra composta da ben 8 tennisti totali. Oltre al numero 1 del mondo — che rimane il papabile vincitore del torneo sulla carta — figurano i nomi di Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Ai nastri di partenza anche Lorenzo Musetti, che dovrebbe ritornare in campo al ‘500’ di Washington (25 luglio-2 agosto), con la speranza di un rientro in una condizione ottimale. Un plotone ricco di tricolore, che potrebbe regalarci diverse sorprese. Sognando uno US Open con tanti italiani in fondo quanto al Roland Garros, ma che si chiuda come Wimbledon.