Zverev alla Rafa Nadal Academy per preparare il cemento americano (VIDEO)

Alexander Zverev ha ripreso gli allenamenti in vista degli impegni sul cemento americano, Masters 1000 di Montreal e Cincinnati su tutti, in una location particolare: la Rafa Nadal Academy. Anche nel 2025 fu ospite a Manacor, allenandosi con Toni Nadal e facendo sollevare molte voci di corridoio su una possibile collaborazione. Un anno dopo Zverev è nuovamente in terra spagnola, ma con tutt’altra serenità: se nel 2025 arrivava dalla brutta sconfitta al primo turno di Wimbledon contro Arthur Rinderknech, nel 2026 si è finalmente tolto il peso di vincere il primo Slam. A dire il vero, già pochi giorni dopo la finale di Wimbledon, il tedesco era apparso in alcune foto sui social proprio insieme a Rafa Nadal.

Nella seconda metà di stagione il classe ’97 punterà a togliersi altre soddisfazioni, anche se per farlo dovrà infastidire Jannik Sinner sulla superficie più congeniale all’azzurro, in attesa di capire quando rientrerà Carlos Alcaraz. Da qui a fine anno, Zverev potrebbe coltivare il sogno di diventare numero 1 al mondo, ma le sue chances sarebbero davvero poche pur vincendo i due Masters e lo US Open. Sfida dunque molto difficile, ma la matematica non lo dà ancora sconfitto. Nei due “mille”, il tedesco difenderà gli 800 punti guadagnati con le due semifinali del 2025, partendo già svantaggiato nei confronti di Sinner che ne difenderà 650. L’italiano, infatti, non giocò il Masters 1000 di Toronto e si ritirò in finale a Cincinnati.