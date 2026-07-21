Sinner manterrà la promessa con il content creator-giocatore (VIDEO)

Il calendario di Jannik Sinner è pieno di impegni, ma una promessa è una promessa: queste le sue parole via messaggio al content creator e giocatore londinese Felix Mischker, che ha annunciato i termini della sfida sui suoi canali social.

Il 24 giugno 2026, a pochi giorni da Wimbledon, Sinner è apparso in un video di Mischker che gli ha chiesto quanti like avrebbe dovuto raggiungere quel contenuto per avere in cambio una sessione di allenamento con lui. Il numero uno del mondo ha chiesto 100mila like, e ora che la quota è stata superata, non potrà esimersi dal fare qualche scambio e qualche punto con il britannico, che oltre alla carriera da content creator sui social media, è riuscito a guadagnare punti ATP e apparire nella top 800 di doppio.