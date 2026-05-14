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Challenger 75 Tunisi 2026: Cinà si ferma ai quarti

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Federico Cinà agli Internazionali d'Italia
Federico Cinà - Foto Brigitte Grassotti

Finisce ai quarti di finale la corsa di Federico Cinà al Challenger 75 di Tunisi 2026. Il palermitano perde 6-2 6-2 contro il qualificato spagnolo Inaki Montes-de la Torre (n. 329 ATP) che accede alla prima semifinale Challenger della sua carriera. Per Cinà la settimana tunisina rimane comunque positiva: l’italiano, infatti ritrova due vittorie consecutive come non accadeva dal Challenger 125 di Napoli, torneo a cui erano seguite cinque sconfitte consecutive tra Challenger e tornei ATP.

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