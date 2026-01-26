Australian Open Junior 2026: Gribaldo sconfitto da Tabata

Dopo la splendida rimonta all’esordio, Matteo Gribaldo saluta l’Australian Open Junior 2026 al secondo turno. Niente da fare per l’azzurro, sconfitto con lo score di 6-3 6-2 dal giapponese Ryo Tabata. Dopo un inizio equilibrato, il primo break a metà set ha spaccato la contesa, con il numero 3 del seeding che ha gestito il vantaggio con autorità. Convincente anche la partenza nel secondo parziale, con il nipponico che si è subito portato sul 3-0. Gribaldo non si è dato per vinto, portando ai vantaggi il quinto gioco e avendo una chance di controbreak nel settimo game, ma alla fine Tabata ha chiuso in 1 ora e 4 minuti.

Ovviamente, nel corso della sfida ha pesato il curriculum, con Tabata che è già numero 981 del mondo. Al terzo round il giapponese troverà lo slovacco Leon Sloboda, che ha eliminato la tredicesima testa di serie Secord per 6-3 6-4. Adesso resta in corsa per la truppa azzurra solamente Simone Massellani, che affronterà il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga.