Tien: “Fiducia fattore determinante, sapevo di poter chiudere bene il 2025”

Learner Tien ha avuto una crescita impressionante durante il 2025. L’exploit all’Australian Open – da qualificato si è spinto fino agli ottavi di finale – non si è rivelato casuale. Lo statunitense è stato molto continuo, migliorando di settimana in settimana fino a giocare la prima finale ATP al 500 di Pechino perdendo con un doppio 6-2 da Jannik Sinner. Un mese dopo, a Metz, ha vinto il suo primo titolo sconfiggendo anche due ex Top 10 come Matteo Berrettini e Cameron Norrie. Oggi giocherà la semifinale delle Next Gen Finals contro il connazionale Basavareddy a partire dalle 19:00.

Di recente, Tien ha rilasciato un’intervista ad Arab News parlando proprio del suo percorso di crescita. “È facile dire che sento di essere migliorato in generale – ammette il classe 2005 – penso di aver migliorato particolarmente la mia gestione di settimana in settimana. La gestione delle vittorie e delle sconfitte è uno degli aspetti più importanti”.

2025 DI PROGRESSI

Com’è normale che sia per un tennista così giovane, anche il californiano ha dovuto affrontare dei periodi in cui il suo rendimento è calato. Tra marzo e maggio ha vinto una sola partita nei main draw ATP: “Le cose si sono fatte dure, ma sono molto contento di come ho recuperato. Nonostante gli alti e i bassi sono rimasto abbastanza costante”. Tien mette in luce positiva anche i momenti più complessi: “Non ero abituato ad essere via di casa per così tanto tempo e nemmeno a perdere così tanto in alcuni momenti. Però ho provato a godermi l’anno al massimo”.

FIDUCIA DETRMINANTE

Pur negli alti e nei bassi, Tien è sempre rimasto concentrato su sé stesso: “Non mi sono fatto abbattere troppo dai momenti difficili, ho continuato ad essere fiducioso. La fiducia è stata il fattore determinante, sentivo di poter avere grandi chances nel finale di stagione, soprattutto sui campi indoor”.