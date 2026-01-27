Australian Open 2026, Svitolina: “Felice di essere in semifinale. Aryna? Sarà una grande sfida”

“Sono molto felice e soddisfatta di essere finalmente in semifinale qui a Melbourne dopo tanti anni e tanti tentativi”. Elina Svitolina riapproda in una semifinale Major. Con il successo nei quarti di finale dell’Australian Open 2026 contro un’irriconoscibile Coco Gauff (6-1 6-2 in meno di un’ora), la tennista ucraina torna tra le migliori quattro di un torneo dello Slam e per la prima volta a Melbourne. Sulla sua strada ora la numero 1 del tabellone, Aryna Sabalenka, che conduce 5-1 nei testa a testa fra le due.

Nella conferenza stampa tenuta dopo la partita contro la statunitense, la testa di serie numero 12 non ha nascosto la sua soddisfazione, soffermandosi sull’approccio utilizzato per vincere il match: “Sono davvero molto soddisfatta di come ho giocato, non solo oggi ma in generale in tutto il torneo. Sicuramente oggi ho aggiunto un po’ di pressione. Penso di aver gestito bene la situazione. Coco è una grande campionessa: in passato è già rientrata in partita dopo aver perso il primo set. Io ho cercato di costruire il mio gioco e di restare concentrata dall’inizio alla fine”.

LA PROSSIMA SFIDA CON ARYNA SABALENKA

A un passo dalla finale, Elina ha rimarcato la sua fermezza nel rimanere concentrata sul presente, focalizzando tutta la sua attenzione sulla prossima sfida contro la numero 1 del mondo: “Sarà un’altra grande gara. Certo, sono a un passo dalla finale, ma per me è importante concentrarmi sul recupero e sugli aspetti tattici su cui lavorare domani. Parlerò con il mio allenatore di alcune cose su cui lavorare in allenamento. Avrò anche un giorno per recuperare fisicamente: anche se il match è durato meno di un’ora, il corpo ne risente. Queste due cose saranno la priorità. Giocare contro la numero 1 del mondo è ovviamente una grande sfida”.

E sulle qualità di Sabalenka pochi dubbi: “È una giocatrice molto potente, non è un segreto. Ho visto un po’ la sua partita oggi e ha giocato un grande tennis. La potenza in tutti gli aspetti del suo gioco è il suo punto di forza. È molto costante negli ultimi anni. Io dovrò essere pronta e cercare i piccoli spazi e le piccole opportunità nel suo gioco. Contro le migliori devi sfruttare ogni minima occasione”.

IL RAPPORTO CON IL PROPRIO PAESE

La trentunenne di Odessa ha poi messo in luce tutta la sua felicità per il grande supporto che le arriva costantemente dal proprio Paese. Un legame imprescindibile con la propria terra, per una connessione che va oltre il tennis: “So che molte persone stanno guardando le mie partite. Per il mio Paese è molto importante. È qualcosa che mi sta molto a cuore vedere tutto questo supporto dagli ucraini. In questo momento è stato uno degli inverni più difficili, senza elettricità e con tante difficoltà. Portare anche solo una piccola luce, una notizia positiva, alla gente in Ucraina è una sensazione bellissima per me”.