Fognini Tedoforo per Milano-Cortina: “Grazie per avermi scelto” (FOTO)

Dopo Jasmine Paolini e Matteo Berrettini è toccato anche a Fabio Fognini l’onore di essere uno dei tedofori per il viaggio intrapreso dalla torcia olimpica che si concluderà allo stadio San Siro di Milano il prossimo 6 febbraio nel luogo dove avrà luogo la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. L’ex numero 9 del mondo ritiratosi dal tennis giocato dopo il match contro Carlos Alcaraz a Wimbledon nel 2025, lo scorso 9 gennaio a Genova ha trasportato la torcia olimpica e ne ha descritto l’onore con alcune parole apparse sul proprio profilo Instagram.

FOGNINI TEDOFORO PER MILANO-CORTINA

“Il cuore batte forte. Grazie per avermi scelto per portare la fiamma olimpica. Forza Azzurri, sempre!“. Questo il messaggio social di Fabio Fognini