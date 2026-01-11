News

Fognini Tedoforo per Milano-Cortina: “Grazie per avermi scelto” (FOTO)

2024 The Championships,Wimbledon Fabio Fognini (ITA) Photo © Ray Giubilo
Dopo Jasmine Paolini e Matteo Berrettini è toccato anche a Fabio Fognini  l’onore di essere uno dei tedofori per il viaggio intrapreso dalla torcia olimpica che si concluderà allo stadio San Siro di Milano il prossimo 6 febbraio nel luogo dove avrà luogo la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. L’ex numero 9 del mondo ritiratosi dal tennis giocato dopo il match contro Carlos Alcaraz a Wimbledon nel 2025, lo scorso 9 gennaio a Genova ha trasportato la torcia olimpica e ne ha descritto l’onore con alcune parole apparse sul proprio profilo Instagram.

Il cuore batte forte. Grazie per avermi scelto per portare la fiamma olimpica. Forza Azzurri, sempre!“. Questo il messaggio social di Fabio Fognini

 

