ATP 250 Adelaide 2026: Bolelli e Vavassori volano ai quarti

Prosegue il cammino della coppia Bolelli/Vavassori, che regolano Johnson-Zieliniski 7-6(2) 6-2 in poco meno di un’ora e un quarto nell’ATP 250 di Adelaide 2026. Zero palle break concesse dagli azzurri, sempre in possesso delle redini del gioco. Ai quarti di finale affronteranno giovedì 15 gennaio il duo Arevalo-Pavic, usciti indenni nella sfida contro Jebens-Ho 6-2 6-4. Quarto testa a testa tra le due coppie con le tre precedenti sfide vinte tutte dalle teste di serie numero 3 del torneo. Su tutte, spicca la finale del Roland Garros del 2024 terminata 7-5 6-3.
LA PARTITA
Il primo set non regala particolari colpi di scena: game qualitativamente impeccabili con le due coppie che tengono i rispettivi turni di battuta fino al 6-6. Il duo azzurro domina il tie break conquistando il break sul 4-1 e conclude il primo parziale in poco più di quarantacinque minuti. Il secondo set sembra essere un replay del primo: solidità nei turni in servizio, pochi i punti concessi in risposta e nessun break fino al sesto gioco. I numeri 6 del seeding strappano il game in battuta agli avversari, mantengono il vantaggio e chiudono con un altro break per il definitivo 6-2.