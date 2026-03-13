Rybakina come le sorelle Williams: 12 vittorie consecutive contro Top 10

Con la vittoria contro Jessica Pegula ai quarti di finale del WTA 1000 di Indian Wells 2026, Elena Rybakina è arrivata a ben 12 vittorie consecutive contro giocatrici classificate in Top 10. Da quando ha eliminato Jasmine Paolini in semifinale al WTA 500 di Ningbo 2025, infatti, la kazaka ha inanellato solo successi contro le migliori dieci al mondo. In questa striscia spiccano sicuramente il percorso netto alle Finals 2025 con 5 vittorie su 5 e quello all’Australian Open. Difatti. nel corso dell’Happy Slam, per vincere il torneo Rybakina ha sconfitto Iga Swiatek, Jessica Pegula e Aryna Sabalenka dai quarti di finale in poi. Dal 2000 solo altre quattro giocatrici sono riuscite a vincere almeno 11 partite di fila contro Top 10: Venus Williams, Serena Williams, Justine Henin e Iga Swiatek, indice di quanto il livello della kazaka si sia alzato negli ultimi mesi.