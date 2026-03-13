Challenger Cherbourg 2026: Romano supera Tabur e vola in semifinale

Grande settimana per Filippo Romano al Challenger 75 di Cherbourg. Il ventenne, partito dalle qualificazioni, è riuscito a centrare la semifinale nel torneo francese, battendo il ben più quotato giocatore di casa Tabur (n.190 ATP) per 6-3 3-6 6-3 3 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Confermato dunque l’ottimo avvio di stagione del giocatore di Sarzana, che poche settimane fa aveva centrato la semifinale nel Challenger di Cesenatico, arrendendosi a Raul Brancaccio. Questa vittoria consente a Romano di fare un bel balzo in classifica ATP, dove adesso si colloca virtualmente alla posizione 446, suo best ranking. Per lui al prossimo turno uno tra l’austriaco Rodionov e il belga Onclin.

La partita

Match molto combattuto nelle sue fasi iniziali, con ben 4 dei primi 5 game chiusi ai vantaggi. Primo break al quarto game del set, con l’italiano capace di portarsi sul 4-1. Da qui in poi una palla break annullata ai danni del francese e parziale archiviato per 6-3 a favore dell’azzurro.

Il secondo set si sviluppa dall’andamento opposto, si parte nuovamente con un certo equilibrio, fino al sesto game del set, dove Tabur piazza il break decisivo per chiudere poi il parziale senza problemi con il punteggio di 6-3.

Tra il secondo e il terzo set MTO per Romano, che non accusa il colpo e parte alla grande nel set decisivo andando avanti per 3-0. L’italiano riesce a consolidare il vantaggio, annullando anche una palla break sul 4-2 e servizio, per chiudere poi il set per 6-3.