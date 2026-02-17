WTA 1000 Dubai: ritiro Bejlek dal torneo: il motivo e cosa succede con le scommesse

Sara Beljek non giocherà il match di secondo turno contro Belinda Bencic nel WTA 1000 di Dubai. La tennista ceca dopo aver superato al primo turno in due set Zeynep Sonmez per 6-2 6-2 non scenderà in campo per il suo secondo match sul cemento di Dubai a causa di un infortunio agli addominali. Continua così il torneo per la n.9 del seeding Bencic che sfiderà la vincente tra Badosa o Svitolina.
RITIRO BELJEK, COSA CAMBIA PER LE SCOMMESSE?
Cosa succede per chi avevo giocato sulla partita? Per quel che riguarda le scommesse, dato che non si è giocato neppure un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Dunque se si trattava di una giocata singola i soldi verranno rimborsati; qualora fosse stata invece inserita in una multipla verrà rimossa la quota di questo incontro.