ATP Delray Beach 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio con Bellucci

By Giacomo Nicotera
Mattia Bellucci - Foto Andre Weening:Orange Pictures:Sh
Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 17 febbraio dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Pronto a esordire sul centrale Mattia Bellucci, che sfiderà Miomir Kecmanovic. Occhio anche alla sfida tra Marin Cilic e Brandon Nakashima. Il numero 5 del seeding Tommy Paul chiuderà il programma sul centrale contro Corentin Moutet.

Il programma di martedì 17 febbraio

Center Court

Non prima delle 19:00 Korda vs (WC) McDonald

Non prima delle 20:30 (7) Nakashima vs Cilic

Non prima delle 00:00 Kecmanovic vs Bellucci

Non prima delle 2:00 Moutet vs (5) Paul

Court 1

Primo match dopo le 17:00 Kovacevic vs (Q) Savjda

Non prima delle 21:00 Quinn vs (NG) Jodar

A seguire (LL) Walton vs Diallo

