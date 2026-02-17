ATP Delray Beach 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio con Bellucci

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 17 febbraio dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Pronto a esordire sul centrale Mattia Bellucci, che sfiderà Miomir Kecmanovic. Occhio anche alla sfida tra Marin Cilic e Brandon Nakashima. Il numero 5 del seeding Tommy Paul chiuderà il programma sul centrale contro Corentin Moutet.
Il programma di martedì 17 febbraio
Center Court
Non prima delle 19:00 Korda vs (WC) McDonald
Non prima delle 20:30 (7) Nakashima vs Cilic
Non prima delle 00:00 Kecmanovic vs Bellucci
Non prima delle 2:00 Moutet vs (5) Paul
Court 1
Primo match dopo le 17:00 Kovacevic vs (Q) Savjda
Non prima delle 21:00 Quinn vs (NG) Jodar
A seguire (LL) Walton vs Diallo