WTA 1000 Dubai 2026: passano Bencic e Navarro, out Raducanu

Nella seconda giornata del torneo WTA 1000 di Dubai si sono giocati tutti i match rimanenti del primo turno e il primo dei sedicesimi di finale, in un torneo colpito da un gran numero di forfait nelle ultimissime ore, tra cui spiccano quelli di Muchova, Sakkari e Cocciaretto. Ecco il recap della giornata:
OK NAVARRO E BENCIC
Ad inaugurare il programma di oggi sul campo centrale c’è stata la sfida tra Emma Navarro, testa di serie numero 19, e la qualificata Ruse. Match vinto dall’americana per 6-4 7-5 in poco più di 1 ora e 47 minuti. La prossima avversaria della statunitense sarà Elise Mertens, vittoriosa ieri sulla ceca Bouzkova.
Vittoria all’esordio anche per la testa di serie numero nove Belinda Bencic, capace di battere in tre set la spagnola Bouzas Munero. Dopo aver perso nettamente il primo set per 6-2 in poco più di mezz’ora, la svizzera si è riscattata vincendo i due successivi per 6-1 6-2, chiudendo il match in 1 ora e 41 minuti di gioco. Al secondo turno affronterà la wild card ceca Bejlek, numero 41 del mondo.
BADOSA RITROVA LA VITTORIA
Passa al secondo turno anche la spagnola Paula Badosa, autrice di una vittoria per 6-3 7-5 contro Katerina Siniakova. Da segnalare come Badosa abbia conquistato la partita nonostante una percentuale di prime di servizio pari al 50%. Al secondo turno incontrerà la testa di serie numero 7 Elina Svitolina, che ha usufruito di un bye al primo turno.
SORPRESA TJEN, OUT RADUCANU
Tra le sorprese di giornata spicca la vittoria nell’unico match di secondo turno della wild card indonesiana Tjen, che ha sconfitto Leylah Fernandez per 7-6(5) 6-4 in un’ora e quarantacinque minuti. Agli ottavi di finale, Tjen troverà la statunitense Anisimova, vittoriosa oggi senza scendere in campo a seguito del ritiro di Krejcikova. Da segnalare anche l’uscita dal torneo di Emma Raducanu, sconfitta dalla lucky loser croata Ruzic, entrata in tabellone al posto di Elisabetta Cocciaretto, con il punteggio di 6-1 5-7 6-2.
AVANZANO KALINSKAYA E GAUFF
Chiudono il recap delle sfide odierne la sconfitta di Ostapenko in tre set contro Kalinskaya per 2-6 6-4 6-1, che al secondo turno affronterà la testa di serie numero 3 Coco Gauff, e il triplo 6-1, invece, nella sfida che ha visto vittoriosa la statunitense Jovic sull’uzbeka Rakhimova.