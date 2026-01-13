Australian Open 2026: Cecchinato ko in due set contro Blockx

Finisce al primo turno delle qualificazioni il percorso di Marco Cecchinato verso la conquista di un posto nel tabellone principale dell’Australian Open 2026. L’azzurro si è dovuto arrendere alla testa di serie numero 7 Alexander Blockx uscito vincitore dal match col punteggio di 6-3 6-4 maturato in poco più di un’ora di gioco. Una sfida equilibrata che si è decisa con un break per set a favore del belga e in cui pochi punti hanno fatto la differenza.

LA PARTITA

Nel primo set è Blockx a partire meglio con il break conquistato nel secondo game. Cecchinato prova a rientrare nel parziale ma il belga è pressoché impeccabile al servizio, difende il break di vantaggio e chiude 6 giochi a 3. Nel secondo set, l’azzurro difende palle break nei primi due turni al servizio ma nel terzo giunge il break a favore del numero 95 del ranking mondiale. È il game che di fatto indirizza definitivamente la partita. Il belga chiude il secondo parziale 6-4 e si qualifica per il turno successivo.