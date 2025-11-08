Lorenzo Musetti vola alle ATP Finals di Torino: “Con la testa sono già lì e cercherò di prepararmi nel migliore dei modi”

“È stata una finale veramente bella, sicuramente una delle mie migliori partite giocate su questa superficie. C’è rammarico per non aver sfruttato alcune occasioni al terzo”. Con queste parole Lorenzo Musetti ha commentato la sconfitta in finale all’ ATP 250 di Atene contro Novak Djokovic, al termine di una battaglia intensa e ricca di emozioni.

Poco dopo, però, è arrivata la notizia più dolce: la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Prima volta in carriera per il tennista toscano, che ha beneficiato della rinuncia di Nole. “Sicuramente giocare le ATP Finals è una notizia molto bella. È un obiettivo che rincorrevo da tempo e non ci sto ancora credendo. Con la testa sono già lì e cercherò di prepararmi nel migliore dei modi – ha affermato Musetti – Le partite che ho giocato qui mi faranno da cuscinetto di fiducia. Avrei preferito vincere il torneo, ma andare a Torino è qualcosa di storico per l’Italia e per me.”

L’esordio di Lorenzo è in programma lunedì 10 novembre non prima delle ore 14:00 contro lo statunitense Taylor Fritz.