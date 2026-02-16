Lorenzo Musetti salterà l’ATP 500 di Acapulco: “Devo continuare la riabilitazione”

Arriva un altro forfait per Lorenzo Musetti. Dopo aversaltato l’ATP 250 di Buenos Aires e l’ATP 500 di Rio de Janeiro, il tennista azzurro ha annunciato che non prenderà parte nemmeno al 500 di Acapulco. Attraverso i propri canali social, Musetti ha aggiornato sulle sue condizioni spiegando di dover proseguire il percorso di recupero prima di poter tornare in campo:
“Ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto, non vedo l’ora di tornare a competere!”
Uno stop che prolunga l’assenza del classe 2002, ancora alle prese con l’infortunio all’adduttore rimediato nel match contro Djokovic all’Australian Open e costretto a rimandare il rientro. L’auspicio, a questo punto, è di rivederlo presto in campo già negli Stati Uniti, a partire dal Masters 1000 di Indian Wells.
