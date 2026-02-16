AtpNews

ATP 500 Doha 2026, Sinner soddisfatto del suo esordio: “Condizioni non semplici, ma sono partito bene”

Mario Di Giulio
By Mario Di Giulio
1 Min Read
Jannik Sinner all'Australian Open 2026
Jannik Sinner - Foto Ella Ling/Shutterstock

È uno Jannik Sinner soddisfatto quello che si ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria al primo turno del torneo ATP 500 di Doha su Tomas Machac per 6-1 6-4. A seguito della sfida odierna l’italiano ha commentato così il match: “Credo sia stata un’ottima prestazione, c’era tanto vento ed era difficile trovare ritmo. Sono partito bene, aggressivo in risposta e bene anche al servizio”.

Focus dell’altoatesino sulle difficili condizioni che caratterizzeranno la settimana del torneo qatariota: “Oggi c’era tanto vento, vediamo nei prossimi giorni con il caldo, anche se devo dire che oggi era più fresco di quanto mi aspettassi. In ogni caso proverò ad adattarmi”.

Ad attendere il numero due del mondo al prossimo turno sarà l’australiano Popyrin, che oggi ha avuto la meglio sulla wild card locale Zayid con il punteggio di 6-0 6-2. Un test definito difficile dallo stesso Sinner.

