Australian Open 2026: Djokovic allenamento ridotto, solo 12 minuti nel secondo test di giornata

È durato solamente 12 minuti il secondo allenamento di giornata di Novak Djokovic. Dopo una sola ora dal primo training, svolto in compagnia di Daniil Medvedev, il serbo è tornato in campo sul Court 10 alle 5 del pomeriggio ora locale. La sessione si è svolta però, quasi interamente lontano dalla racchetta, con il ventiquattro volte campione Slam sottoposto a ripetute manipolazioni al collo da parte del suo fisioterapista. Interventi che sembravano piuttosto dolorosi, pur senza provocare reazioni evidenti da parte di “Nole”. Successivamente ha svolto un lavoro di attivazione muscolare con una banda elastica di resistenza e, dopo aver discusso con il suo team, ha colpito qualche servizio e giocato alcuni colpi “plus-one”. Un allenamento ridotto e prudente, in vista del via ufficiale il 18 gennaio del Major che lo ha visto trionfare dieci volte, concluso in breve dopo aver raccolto una felpa lanciatagli dalla tribuna e aver abbandonato il campo.