Che musica ascoltano i tennisti italiani? Il loro Spotify Wrapped: da Berrettini a Cobolli

Dicembre è un mese di bilanci per il mondo del tennis perché la stagione è appena terminata e c’è un po’ di tempo per riflettere e lavorare in vista della trasferta australiana. Bilanci dell’annata volta al termine ma anche a livello di musica poiché Spotify, celebre servizio musicale per ascoltare canzoni e podcast, offre ai suoi utenti il cosiddetto “Wrapped”, vale a dire un riepilogo di artisti e canzoni più ascoltate nell’anno.
Per l’occasione, Spazio Tennis ha chiesto ai principali tennisti italiani uno screen del loro Spotify Wrapped per scoprire quali sono i cantanti che ascoltano maggiormente. I risultati sorprendono, ma fino a un certo punto: nella top 5 dei quattordici giocatori che ci hanno mandato il loro Wrapped ci sono infatti molti degli artisti più ascoltati globalmente ma soprattutto in Italia.
I gusti musicali degli azzurri
L’artista più ascoltato dai tennisti italiani nel 2025 è stato il vincitore di Sanremo, Olly, primo nel Wrapped di ben quattro giocatori. Molto gettonata anche la scena trap, da Sfera Ebbasta a Lazza, passando per Capo Plaza, Gué, Marracash. Presente in varie classifiche anche Juli, mentre il cantautore preferito dall’Italtennis è Ultimo.
Nonostante le top 5 siano molti simili tra loro, ci sono alcune eccezioni. Matteo Arnaldi ad esempio apprezza molti i dj, che monopolizzano la sua classifica. Non hanno neppure un artista italiano nella loro top 5 neanche Andrea Vavassori e Jacopo Vasamì. Il primo spazio dai Coldplay a Travis Scott, mentre il secondo è un grande appassionato di reggaeton. Da segnalare, infine, puramente come un dato di fatto, che non è presente neppure un’artista donna nelle top 5 dei giocatori italiani.
Lo Spotify Wrapped dei tennisti italiani
ARNALDI – David Guetta, Calvin Harris, Tiesto, Flo Rida, Avicii
BERRETTINI – Gué, James Blake, Marracash, Giveon, Dj Shocca
BRONZETTI – Olly, Ultimo, Juli, Ligabue, Achille Lauro
CINÀ – Sfera Ebbasta, Shiva, Lazza, Tony Boy, Gué
COBOLLI – Olly, Cesare Cremonini, Ultimo, Antonello Venditti, Bresh
DARDERI – Ultimo, Eros Ramazzotti, Bob Marley, Manà, Dread Mar I
GIGANTE – Shiva, Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Lazza, Kid Yugi
GRANT – VillaBanks, Capo Plaza, Artie 5ive, Sfera Ebbasta, Luché
MAESTRELLI – Lazza, Gué, Marracash, Sfera Ebbasta, Justin Bieber
NARDI (Top 5 canzoni) – Non mi basta mai (Tony Boy ft. Frah Quintale), DtMF e NUEVAYoL (Bad Bunny), Get It Together (Drake), LEI (Marracash)
PASSARO – Olly, Juli, Ultimo, Beéle, Sfera Ebbasta
SONEGO – Olly, Juli, Chris Brown, Justin Bieber, Ozuna
VASAMÌ – Anuel AA, Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro, Bryant Myers
VAVASSORI – Coldplay, Travis Scott, The Weekend, MGK, Eminem