Joao Fonseca: “Allenarmi con Alcaraz mi ha aiutato a credere in me stesso”

“Allenarmi insieme a Carlos (Alcaraz ndr) mi ha aiutato molto sia a migliorare come tennista che a credere di più in me stesso”. Lo confida Joao Fonseca in un’intervista concessa a SportTV. Il tennista brasiliano, che ha chiuso la stagione raggiungendo il proprio best ranking alla posizione numero 24 del mondo, sarà protagonista il prossimo 8 dicembre a Miami di un match di esibizione proprio contro il numero 1 del mondo.

A LEZIONE DA ALCARAZ

In una stagione in cui è riuscito a conquistare i primi due titoli sul circuito maggiore (l’ATP 250 di Buenos Aires e l’ATP 500 di Basilea), Fonseca sottolinea l’importanza di essere riuscito ad allenarsi con Alcaraz nel corso dell’ultima edizione di Wimbledon: “Carlos è un giocatore molto importante per il nostro sport e il semplice fatto di aver potuto condividere qualche momento insieme a lui è stato molto importante per la mia crescita. Anche solo guardando la sua routine o come prepara i match sono riuscito a imparare molto”.