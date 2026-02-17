ATP 500 Rio 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 17 febbraio con Berrettini, Darderi e Passaro

Il programma, con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 17 febbraio del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro 2026. Ad aprire le danze sul “Guga Kuerten” sarà Matteo Berrettini, in campo contro il Lucky Loser Tomas Barrios Vera entrato al posto di Lorenzo Sonego. Presenti anche il numero 1 del seeding Francisco Cerundolo, pronto a sfidare Mariano Navone; la testa di serie numero 2 Luciano Darderi, giocherà contro Juan Manuel Cerundolo e occhi puntati anche sulla sfida sul derby tra il giovanissimo Joao Fonseca – terzo nel tabellone – e Thiago Monteiro. Sulla “Quadra 2” spazio anche a Francesco Passaro, in lotta contro Dino Prizmic.

Il programma di martedì 17 febbraio.

Quadra Guga Kuerten

Ore 20:30 (LL) Barrios Vera vs Berrettini

Non prima delle 23:00 (3) Fonseca vs (Q) Monteiro

A seguire (WC) Miguel vs (Q) Gaubas

Quadra 1

Ore 20:30 (8) Etcheverry vs Comesana

A seguire (1) Cerundolo vs Navone

A seguire (4) Baez vs (LL) Faria

Quadra 2

Ore 20:30 (Q) Prizmic vs (LL) Passaro

A seguire Cerundolo vs (2) Darderi

Quadra 4

Ore 20:30 (5) Ugo Carabelli vs Burruchaga

A seguire Dzumhur vs Martinez