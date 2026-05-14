Internazionali d’Italia 2026 da record: superati i 400 mila spettatori paganti

Giovedì 14 maggio 2026 entra nella storia degli Internazionali d’Italia. Per la prima volta dal 1930 sono stati superati i 400 mila spettatori paganti. Un risultato straordinario, frutto non solo della passione e dell’affetto del pubblico italiano e internazionale, ma anche della cooperazione tra organizzatori e addetti ai lavori. Un torneo efficiente sotto tutti i punti di vista, che quest’anno ha anche cambiato volto ed è stato rinnovato con impianti e zone per i fan. Una vittoria per la FITP e per l’intero movimento sportivo italiano.

Per celebrare il numero record, il direttore del torneo Paolo Lorenzi ha consegnato una palla autografata dal numero 1 del mondo Jannik Sinner — uno dei principali motivi dell’exploit al Foro — esattamente alla spettatrice numero 400 mila dell’edizione. Una foto ricordo immortalata nella storica giornata del Masters capitolino.