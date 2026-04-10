ATP 500 Monaco 2026: Mensik out per infortunio

“Purtroppo mi sono dovuto ritirare da Monte-Carlo per un’infezione al piede destro. Abbiamo fatto tutto il possibile per tornare in condizione di competere, ma non c’è abbastanza tempo” si legge sui profili social ufficiali di Jakub Mensik. “Non è la notizia che avrei voluto condividere, ma devo ritirarmi da Monaco“. Il ceco ha dunque annunciato che non parteciperà all’ATP 500 di Monaco 2026, in programma dal 13 al 19 aprile su terra rossa. In Baviera Mensik sarebbe stato testa di serie numero 5, che verrà ereditata da Flavio Cobolli. A beneficiare del ritiro del ceco anche Luciano Darderi che diventerà numero 6 del seeding. “Assieme al mio team abbiamo deciso che la cosa più intelligente è prendersi più tempo per recuperare ed assicurarci di essere al 100% per il futuro. Grazie a tutti del supporto” la nota conclusiva del messaggio di Mensik.

ENTRY LIST COMPLETA DELL’ATP 500 DI MONACO 2026