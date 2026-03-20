Entry List Atp 500 Monaco 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 500 di Monaco 2026, in programma dal 13 al 19 aprile sui campi in terra. Dopo l’upgrade a livello di montepremi e punti assegnati, il torneo bavarese si gode un campo partecipanti anche quest’anno di assoluto livello. Flavio Cobolli, già trionfatore ad Acapulco, prova a conquistare un altro Atp 500. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera.
ENTRY LIST ATP 500 MONACO 2026
Zverev,Alexander GER 4
Fritz,Taylor USA 7
Shelton,Ben USA 9
Bublik,Alexander KAZ 11
Mensik,Jakub CZE 13
Cobolli,Flavio ITA 14
Darderi,Luciano ITA 18
Cerundolo,Francisco ARG 19
Lehecka,Jiri CZE 22
Rinderknech,Arthur FRA 27
Griekspoor,Tallon NED 29
Korda,Sebastian USA 36
Diallo,Gabriel CAN 37
Shapovalov,Denis CAN 38
Fonseca,Joao BRA 39
Michelsen,Alex USA 40
Tabilo,Alejandro CHI 41
Bergs,Zizou BEL 45
Marozsan,Fabian HUN 46
PR Hurkacz,Hubert POL 47
Cilic,Marin CRO 49
Tsitsipas,Stefanos GRE 51
Fucsovics,Marton HUN 54
ALTERNATES
1 Altmaier,Daniel (2) GER 55
2 Majchrzak,Kamil (1) POL 57
3 Kecmanovic,Miomir (1) SRB 58
4 Kopriva,Vit (1) CZE 60
PR 5 Zhang,Zhizhen (1) CHN 60
6 Navone,Mariano (2) ARG 61
7 Sonego,Lorenzo (2) ITA 62
8 Buse,Ignacio (2) PER 63
9 Hanfmann,Yannick (1) GER 64
10 van de Zandschulp,Botic (1) NED 65