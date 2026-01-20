Entry List Atp Delray Beach 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Delray Beach 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio sui campi in cemento all’aperto. Dopo Dallas, la mini tournée nordamericana fa tappa in Florida per un appuntamento storico del circuito maggiore maschile. Prosegue anche la trasferta negli States del tris di azzurri composto da Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, anche se questi ultimi due avranno bisogno di qualche ritiro per entrare direttamente in main draw. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Delray Beach.
ENTRY LIST ATP DELRAY BEACH 2026
Fritz,Taylor USA 9
Ruud,Casper NOR 13
Paul,Tommy USA 20
Cobolli,Flavio ITA 22
Norrie,Cameron GBR 27
Tien,Learner USA 29
Nakashima,Brandon USA 30
Vacherot,Valentin MON 31
Tiafoe,Frances USA 34
Moutet,Corentin FRA 37
Michelsen,Alex USA 38
Diallo,Gabriel CAN 41
Borges,Nuno POR 46
Giron,Marcos USA 51
Korda,Sebastian USA 53
Kovacevic,Aleksandar USA 56
Kecmanovic,Miomir SRB 60
Jodar,Rafael ESP NG 150
ALTERNATES
1 Opelka,Reilly (1) USA 63
2 Atmane,Terence (1) FRA 64
3 Arnaldi,Matteo (1) ITA 65
4 Mannarino,Adrian (1) FRA 69
5 Cilic,Marin (1) CRO 70
6 Bellucci,Mattia (1) ITA 76
7 Quinn,Ethan (1) USA 80
8 Walton,Adam (1) AUS 81
9 Spizzirri,Eliot (1) USA 85
10 Duckworth,James (1) AUS 88