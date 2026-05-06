L’orario di Maestrelli-Bautista: data e diretta tv primo turno Internazionali d’Italia 2026

Francesco Maestrelli sfida Roberto Bautista Agut nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Sarà il primo confronto tra il toscano e lo spagnolo, che ha annunciato il ritiro al termine della stagione e non sta vivendo un momento di forma straordinario.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

Il match tra Maestrelli e Bautista andrà in scena giovedì 7 maggio sulla Supertennis Arena come terzo match dalle 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).