Roland Garros 2026, no alle telecamere: “I giocatori avranno delle aeree private”

“I giocatori necessitano di uno spazio totalmente privato, senza accesso alle telecamere televisive. Nel nostro torneo avranno tutto questo: preferiamo rispettare gli atleti piuttosto che inseguire la popolarità”. Queste le parole di Amelie Mauresmo, direttrice del Roland Garros, intervenuta in conferenza stampa per annunciare una maggiore attenzione all’utilizzo delle telecamere nei tunnel.

Dopo quanto accaduto all’Australian Open, quando Coco Gauff ruppe una racchetta senza accorgersi di essere ripresa – immagini poi diventate virali – diversi giocatori e giocatrici avevano espresso solidarietà alla statunitense. “Non siamo allo zoo, dobbiamo essere tutelati” e “Abbiamo privacy solo negli spogliatoi” alcune delle reazioni emerse. Alla luce di quella vicenda, il Roland Garros ha deciso di intervenire, eliminando le telecamere televisive nelle aree riservate esclusivamente ai giocatori.

NO.. ALLA CHIAMATA ELETTRONICA

Sempre sul tema “unicità” del Roland Garros, Gilles Moretton, presidente della FFT, nella giornata dedicata ai media ha ribadito come il torneo parigino continuerà a mantenere i giudici di linea, senza introdurre la chiamata elettronica. Se nei tornei ATP il sistema è ormai diventato obbligatorio, negli Slam l’ITF lascia libertà di scelta agli organizzatori. “Abbiamo bisogno di queste persone, fanno un lavoro meraviglioso. Sappiamo che non è tutto perfetto, c’è un margine di errore del 10%, ma sulla terra battuta siamo fortunati perché resta il segno”.

SI..AI WHOOP

Il Roland Garros sarà il primo Slam a dare il via libera all’utilizzo dei braccialetti Whoop, dispositivi che monitorano prestazioni e recupero. “Vogliamo offrire ai giocatori le migliori condizioni possibili e ascoltiamo le loro richieste”, ha spiegato la direttrice del torneo, dopo le polemiche emerse all’Australian Open, dove ai giocatori era stato chiesto di rimuoverli.