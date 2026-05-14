Internazionali d’Italia 2026: malore per uno spettatore, interrotta Cirstea-Gauff

Interrotta Cirstea-Gauff per un malore accusato da uno spettatore. La semifinale degli Internazionali d’Italia è stata fermata per circa dieci minuti sul 6-4 3-2 in favore della statunitense dopo che un tifoso si è sentito male sugli spalti del Campo Centrale per permettere l’intervento dei sanitari.
AGGIORNAMENTO 16.20 – Si riprende con Cirstea al servizio.
AGGIORNAMENTO 16.19 – Lo spettatore insieme ai sanitari ha lasciato le tribune del Centrale tra gli applausi del pubblico presente.
AGGIORNAMENTO 16.16 – Sugli spalti è arrivata la Croce Rossa che sta attuando le procedure del caso.