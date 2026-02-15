ATP Buenos Aires 2026, Darderi si ferma a un passo dal titolo: trionfa Cerundolo

Niente ciliegina sulla torta per Luciano Darderi, sconfitto dall’argentino Francisco Cerundolo nella finale dell’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Dopo una settimana da incorniciare, l’azzurro è mancato nell’atto conclusivo e si è arreso con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Arriva così la prima sconfitta dopo quattro finali ATP vinte, ma soprattutto non arriva il tanto atteso debutto in top 20.

La partita

Il primo allungo ha portato la firma di Cerundolo, che ha strappato la battuta a Luciano nel terzo game e ha consolidato il vantaggio salvando tre chance del contro break nel game seguente. L’argentino ha avuto poi due opportunità per issarsi sul 5-2 ma non le ha sfruttate; a sua volta Darderi ha mancato due occasioni del 4-4. Il set è dunque definitivamente sfumato e Cerundolo ha chiuso 6-4.

Ben tre invece i break in avvio di secondo parziale, in cui l’argentino ha continuato a fare gara di testa. La palla break mancata nel quarto gioco è risultata fatale per Luciano, il quale si è disunito definitivamente e in preda al nervosismo ha lasciato andare piuttosto rapidamente il set. Dopo il match point via alla festa per Cerundolo, che prima si è gettato il suolo in preda alle emozioni e poi ha abbracciato il suo team. “È il momento più bello della mia carriera” ha rivelato.