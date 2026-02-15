A che ora Cocciaretto-Raducanu in tv: data, orario, diretta streaming primo turno Wta Dubai 2026

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Emma Raducanu nel match valido per il primo turno del Wta 1000 di Dubai 2026. Reduce dai quarti raggiunti a Doha, la giocatrice marchigiana è volata negli Emirati Arabi Uniti e ha superato le qualificazioni. Alla portata anche il primo impegno nel tabellone principale contro la britannica Raducanu, avversaria insidiosa ma lontana dal livello del celebre US Open 2021. Sarà il primo confronto in carriera tra le due giocatrici.

A CHE ORA E DOVE SEGUIRE COCCIARETTO-RADUCANU