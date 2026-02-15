A che ora Cocciaretto-Raducanu in tv: data, orario, diretta streaming primo turno Wta Dubai 2026

Elisabetta Cocciaretto sfiderà Emma Raducanu nel match valido per il primo turno del Wta 1000 di Dubai 2026. Reduce dai quarti raggiunti a Doha, la giocatrice marchigiana è volata negli Emirati Arabi Uniti e ha superato le qualificazioni. Alla portata anche il primo impegno nel tabellone principale contro la britannica Raducanu, avversaria insidiosa ma lontana dal livello del celebre US Open 2021. Sarà il primo confronto in carriera tra le due giocatrici.
A CHE ORA E DOVE SEGUIRE COCCIARETTO-RADUCANU
Il match tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Raducanu si disputerà lunedì 16 febbraio come quarto match sul Court 2, non prima delle ore 12.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito anche in chiaro su SuperTennis. Sarà infine possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento), SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FITP) e Tennis Tv (previo abbonamento).