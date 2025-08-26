Quando si gioca Bellucci-Alcaraz? Data, orario secondo turno Us Open 2025

Mattia Bellucci sfida Carlos Alcaraz al secondo turno degli Us Open 2025, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica. Un matchup da non perdere, con il tennista lombardo che si è guadagnato quest’opportunità riuscendo a superare indenne l’esordio contro il giovane talento cinese Juncheng Shang. Per il secondo anno di fila il classe ’01 azzurro è al secondo round del torneo newyorkese e ora punta all’exploit. Servirà l’impresa della vita, contro un Alcaraz in forma, in fiducia e con tutta la voglia di riprendersi anche la prima posizione mondiale.

QUANDO SI GIOCA BELLUCCI-ALCARAZ

Bellucci e Alcaraz scenderanno in campo nella giornata di mercoledì 28 agosto, ma non è ancora noto l’orario. La copertura televisiva degli Us Open è affidata a Sky Sport e in chiaro su SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno quotidianamente lo Slam da New York.