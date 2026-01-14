A che ora e dove vedere stamattina il 1 Point Slam con Sinner, Alcaraz e Paolini in tv: orario diretta streaming oggi in chiaro su Youtube

A che ora e come seguire oggi mercoledì 14 gennaio il 1 Point Slam, l’esibizione con regole speciali che vedrà al via professionisti e non. Tanta attesa per quello che nell’Opening Week dell’Australian Open è senz’altro l’evento di cui si sta parlando maggiormente. Per settimane in giro per i circoli Down Under si sono sfidati migliaia di persone con il sogno di poter scendere in campo a Melbourne Park contro alcuni dei migliori artisti della racchetta. Concluse le qualificazioni, ora è il momento della fase finale. Tra i protagonisti attesi anche Jannik Sinner e Jasmine Paolini.

COME FUNZIONA: REGOLE, MONTEPREMI

A CHE ORA OGGI IL 1 POINT SLAM CON SINNER

La fase finale dell’AO 1 Point Slam si terrà alle 09:00 italiane (le 19:00 di Melbourne) di mercoledì 14 gennaio sulla Rod Laver Arena, nel Melbourne Park. Sarà trasmessa in diretta su Eurosport/Discovery+. Ma è possibile seguirla anche gratuitamente su Youtube a questo link.