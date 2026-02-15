Quando Sinner e Alcaraz non ci sono De Minaur balla: battuto Auger-Aliassime in finale a Rotterdam

La terza volta è quella buona per Alex De Minaur, che finalmente è riuscito a laurearsi campione dell’ATP 500 di Rotterdam. Sconfitto in finale sia nel 2024 sia nel 2025, rispettivamente da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ha dovuto attendere il 2026 per conquistare il titolo. Lo ha fatto al termine di un atto conclusivo a senso unico contro un Felix Auger-Aliassime non al meglio, sconfitto per 6-3 6-2 in appena un’ora e un quarto.

Il fisico ha presentato il conto al canadese – reduce dal titolo a Montpellier e capace di approdare in finale senza perdere neppure un set -, che ha chiesto un medical time out nella seconda frazione e concluso il match in condizioni precarie. Ciò non toglie però alcun merito a De Minaur, protagonista di una prestazione impeccabile fin dall’inizio e capace di ottenere la sua undicesima vittoria stagionale (a fronte di sole due sconfitte). Per lui si tratta dell’undicesimo titolo in carriera: da lunedì tornerà al numero 6 del ranking ATP.