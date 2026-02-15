ATP Rio 2026: Berrettini si allena insieme a Fonseca (VIDEO)

Matteo Berrettini si prepara in vista dell’esordio nell’ATP 500 di Rio de Janeiro 2026 contro Lorenzo Sonego. Per farlo ha scelto un compagno d’allenamento speciale, vale a dire il beniamino di casa Joao Fonseca. Come si evince da un paio di video postato sui social, l’azzurro ha condiviso il campo con il brasiliano per una sessione sotto il sole di Rio. C’è grande curiosità per il debutto del romano, il quale ha inaugurato la sua stagione proprio pochi giorni fa a Buenos Aires.
