Australian Open 2026, Bellucci: “Contento per la prestazione, me la sono goduta. Non potevo fare di più”

“Contento della prestazione, me la sono goduta. Non potevo fare di più”. Queste le parole di Mattia Bellucci, riportate da SuperTennis, dopo la sconfitta rimediata al primo turno dell’Australian Open 2026 dal tennista italiano contro la testa di serie numero 12 Casper Ruud per 6-1 6-2 6-4 in un’ora e quaranta minuti.

“Sono contento della prestazione perché non venivo da un momento buonissimo, è stata una partita che mi sono anche goduto. Non sono sceso a compromessi, ho sempre cercato di colpire forte la palla, non posso dire che potessi fare molto di più – ha confessato il numero 76 del mondo -. Sicuramente perdere 6-1 il primo set è stato fastidioso, soprattutto andare sotto così all’inizio, perché comunque va a determinare un po’ le sorti del set, specialmente contro avversari di questo calibro. Un po’ più di lotta iniziale mi avrebbe dato la possibilità di entrare meglio in partita. Però sono andato in crescendo, che è una cosa estremamente positiva, ho lottato molto anche alla fine. Ci sono tanti spunti, è stata una partita importante, quindi, sono comunque abbastanza contento della prestazione”.

Il nativo di Busto Arsizio ha parlato con grande entusiasmo anche del futuro e dei tornei che giocherà dopo la netta sconfitta subita. “Andrò in America, giocherò tutti i tornei: Dallas, Delray Beach, Acapulco, poi Indian Wells, un challenger e poi Miami. Abbiamo un ‘trasfertone’ americano che ci aspetta”.