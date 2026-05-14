Internazionali d’Italia 2026, mai nessuno come Sinner: batte Rublev ed è in semifinale a Roma

Un successo storico per Jannik Sinner. Battendo Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 6-4 nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, il numero uno al mondo diventa il primo giocatore di sempre a raggiungere quota 32 successi consecutivi nei Masters 1000 (superato il precedente record di Novak Djokovic che in due occasioni si era fermato a 31). Jannik raggiunge anche il traguardo delle 50 semifinali ATP, superando lo stesso Rublev e piazzandosi al decimo posto in questa speciale classifica tra i giocatori in attività. L’azzurro allunga inoltre a 27 la serie di vittorie in fila, striscia più lunga della carriera dopo Shanghai 2024-Roma 2025. Alzando il titolo del Foro Italico, eguaglierebbe Pete Sampras al 5º posto mentre Djokovic è il leader della graduatoria con 43 vittorie tra il 2010 e il 2011. Per un posto in finale, Sinner attende il vincitore della sfida tra Daniil Medvedev e Martin Landaluce.

PRIMO SET

Parte con un break il quarto di finale di Sinner, che dal 40-15 sfrutta tre errori di Rublev e poi va a segno con il dritto per strappare la battuta nel primo game e portarsi avanti. L’azzurro conferma il vantaggio e sale sul 2-0; poi, nel quarto gioco, deve salvare due palle break per restare al comando 3-1. Nel sesto gioco Sinner torna a tenere la battuta in maniera agevole e nel game successivo piazza un altro break, stavolta a zero, prima di mandare in archivio il parziale d’apertura con il risultato di 6-2 dopo 38 minuti.

SECONDO SET

Seguendo lo stesso copione del primo, anche il secondo set si apre con un break capitalizzato da Sinner. Nel quinto game recuperando ancora da 40-15, il numero uno al mondo strappa ancora la battuta a Rublev e prova a scappare via sul 4-1. Nel sesto gioco, però, l’azzurro torna a concedere palla break e stavolta cede il servizio subendo il primo break di tutto il torneo. Rublev si rifà quindi sotto nel punteggio sul 4-3. Sinner vince un game importante per portarsi sul 5-3 dopo essersi fatto recuperare da 40-0 e poi tiene ancora il servizio per chiudere 6-2 6-4 la partita dopo un’ora e 32 minuti di gioco e per mettere la firma sulla sua 18ª semifinale 1000, la sesta di fila in questa categoria di tornei.