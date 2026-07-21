WTA 125 Palermo 2026: ritiro per Tyra Grant a causa di un infortunio

Tyra Grant non scenderà in campo nel WTA 125 di Palermo 2026: la giovane tennista italiana avrebbe subito un infortunio al collo durante l’allenamento svolto nella mattinata di martedì 21 luglio. Di conseguenza, Grant non disputerà la partita di primo turno contro la connazionale Noemi Basiletti, lasciando spazio alla lucky loser cipriota Raluca Serban che aveva a sua volta perso il turno decisivo di qualificazioni a causa di un ritiro. La tennista classe 2008 era la testa di serie numero 3 del torneo siciliano, l’augurio è che l’infortunio non comprometta il percorso di avvicinamento allo US Open.

Nonostante il ritiro da Palermo, Grant sta disputando una stagione di alto profilo, avendo conquistato la qualificazione ed il secondo turno al WTA 1000 di Madrid e a Wimbledon, oltre ai due titoli ITF vinti (W35 Santa Margherita di Pula 2, W75 Kosice). Il best ranking è migliorato fino alla posizione numero 141, la Top 100 dista circa 150 punti.