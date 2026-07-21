Momento amarcord per Andy Murray: lo scozzese in visita al Rafa Nadal Tennis Centre

Andy Murray e Rafa Nadal nel corso della loro gloriosa carriera si sono incontrati ben 24 volte, contendendosi 4 titoli ATP e giocandosi per 5 volte l’accesso ad una finale Slam. Il bilancio è nettamente favorevole al maiorchino (17-7), con l’ultimo incontro vinto però da Andy Murray. Era il 7 maggio 2016, lo scozzese staccò il pass per la finale del Masters 1000 di Madrid proprio ai danni di Nadal, per poi arrendersi a Novak Djokovic.

Murray e la visita

I due si sono ritrovati, seppur a distanza, nella giornata di martedì 21 luglio con Murray che ha visitato il Rafa Nadal Tennis Centre in Grecia. Una struttura collocata nel Resort Sani e che vide la visita dello stesso Nadal nel 2023. Il campione spagnolo la definì “un posto incredibile per giocare a tennis, mentre ci si gode una vacanza” facendo i complimenti a tutto lo staff: “Ciò che fa la differenza sono le persone che lavorano qui e come trattano le persone”.

Non è la prima volta che Murray usufruisce delle strutture griffate Nadal, già nel 2016 infatti preparò lo swing americano su cemento in quella che sarebbe diventata di lì a poco la Rafa Nadal Academy di Manacor. Nel 2019 il 2 volte campione olimpico partecipò anche al Challenger di Maiorca organizzato dalla stessa Academy. Murray ha dunque optato per il Rafa Nadal Tennis Centre per staccare dopo una parentesi sull’erba difficile da digerire per il suo giocatore, Jack Draper, nuovamente costretto ai box da un infortunio.