Draper, arriva un altro forfait: salta anche il Queen’s

Dopo una lunga convalescenza Jack Draper è tornato a giocare nel marzo 2026 disputando un buon torneo al Masters 1000 di Miami (quarti di finale), per poi subire un nuovo infortunio al ginocchio destro nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il tennista britannico, precipitato fuori dalla Top 100, avrebbe dovuto rientrare sull’erba in vista di Wimbledon. Draper, infatti, era iscritto al Queen’s torneo che però non giocherà.

La decisione però è quella di saltare l’appuntamento clou prima del terzo Slam stagionale e di rientrare all’ATP 250 di Eastbourne in programma dal 21 al 27 giugno, una sola settimana prima di Wimbledon. Draper ha dichiarato a Sky Sports Uk: “Il mio recupero sta andando nella direzione giusta, ma mi concederò un’altra settimana per rientrare ad Eastbourne. Mi spiace molto saltare uno dei miei tornei preferiti”.