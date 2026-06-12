WTA 500 Queen’s 2026, Rybakina eliminata: in semifinale va Boulter

Arriva dall’ultimo match di giornata la più grande sorpresa del WTA 500 del Queen’s 2026. Si interrompe infatti ai quarti di finale la corsa della testa di serie numero uno del tabellone Elena Ryakina, sconfitta con lo score di 7-5 2-6 6-4 dalla beniamina di casa Katie Boulter.

Venerdì di doppio turno per la tennista kazaka, che aveva aperto il programma con il successo in rimonta su Tatjana Maria. La numero due del mondo non ce l’ha fatta, poi, a portare a termine un’altra battaglia e si è arresa alla numero 73 del mondo, la quale stacca il pass per la semifinale dove se la vedrà con Donna Vekic, che ha invece avuto la meglio al terzo set su Karolina Pliskova.