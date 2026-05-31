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Roland Garros 2026: Mensik si prende i primi quarti Slam della carriera, Rublev battuto in cinque set

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Jakub Mensik a Doha nel 2026
Jakub Mensik - Foto Tnani Badreddine/DeFodi Images

Jakub Mensik ottiene il successo su Andrey Rublev per 6-3 7-6(6) 4-6 2-6 6-3 in 3 ore e 45 minuti negli ottavi di finale del Roland Garros, al termine di una gara durissima sul piano fisico.

Al contrario di quanto successo all’Australian Open nello scorso gennaio, dove non ha potuto disputare il suo match di ottavi di finale a causa di un infortunio agli addominali, il numero 27 del ranking ATP raggiunge per la prima volta i quarti di finale in uno Slam. Diventa, inoltre, il secondo ceco del ventunesimo secolo a conquistare un quarto di finale Major, dopo Tomas Berdych.

Il momento decisivo giunge nel secondo set quando Mensik, dopo aver fallito l’opportunità di servire per il set, non perde lucidità e conquista comunque il parziale nel tie break, ottenendo il doppio vantaggio. Allo stesso modo, risulta cruciale la reazione nel quinto set da parte del ceco, che non si lascia sopraffare dallo sconforto della parziale rimonta subita e si prende d’impeto la vittoria.

Il prossimo avversario del classe 2005 sarà il vincente della sfida tra il sempre ostico Casper Ruud e la stellina brasiliana Joao Fonseca.

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