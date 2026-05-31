Roland Garros 2026: un’ottima Andreeva conquista i quarti, termina la favola Teichmann

Mirra Andreeva conclude al meglio la prima settimana al Roland Garros e ottiene il successo contro Jil Teichmann con il punteggio di 6-3 6-2, accedendo ai quarti di finale.
Un altro esame di maturità superato per la numero 8 del ranking che dimostra di saper archiviare con freddezza una sfida non scontata, visto anche l’attuale livello della svizzera. La russa, infatti, conquista la vittoria nonostante il piccolo passaggio a vuoto nel finale che avrebbe potuto riaprire tutto. Dal canto suo Teichmann, partita dalla posizione numero 170 del mondo, può reputarsi più che soddisfatta del proprio cammino.
Andreeva pareggia, così, il risultato del 2025, quando venne eliminata da Lois Boisson. Raggiunge per il terzo anno consecutivo i quarti di finale a Parigi. Nella prossima partita affronterà la trentaseienne Sorana Cirstea, all’ultima stagione della carriera e, proprio per questo, protagonista inattesa del 2026.