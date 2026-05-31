Roland Garros 2026: Errani e Vavassori rimontano nel super tie-break e volano ai quarti

Prosegue la difesa del titolo per Sara Errani e Andrea Vavassori al Roland Garros 2026. Le teste di serie numero 1, campioni nella scorsa edizione del Major parigino, battono la coppia formata dall’ungherese Fanny Stollar e l’americano Christian Harrison con il punteggio di 6-4 1-6 10-6 in 1 ora e 15 minuti e accedono ai quarti di finale.

Si tratta della quinta vittoria in stagione per gli azzurri a caccia del quarto Slam della carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il già citato Roland Garros 2025. Bravi Errani e Vavassori a gestire il primo set dopo i due break ottenuti in apertura e a portarsi a casa il super tie-break, riuscendo a rimontare uno svantaggio di 6-1 prima di chiudere per 10-6 con ben 9 punti consecutivi. Al prossimo turno ci sarà la sfida con la kazaka Anna Danilina e lo statunitense James Tracy per un posto in semifinale.