Roland Garros 2026: Jodar rimonta Carreno Busta e vola ai quarti

Rafael Jodar accede ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Battuto in 3 ore e 41 minuti il connazionale Pablo Carreno Busta, numero 89 del mondo, con il punteggio di 4-6 4-6 6-1 6-2 6-2. Un altro match al quinto vinto dal 2006 madrileno, dopo la battaglia del turno precedente contro lo statunitense Alex Michelsen. Lo spagnolo, dunque, stacca il pass per i quarti di finale di uno Slam per la prima volta in carriera battendo un avversario tra i più esperti del circuito: ex numero 10 del mondo (settembre 2017), Carreno Busta, che non raggiungeva gli ottavi di finale a questo livello dallo US Open 2022 (sconfitta al quinto con Karen Khachanov), non riesce a conquistare un quarto di finale Slam che gli manca dal Roland Garros 2020 (sconfitta contro Novak Djokovic), il quarto della sua carriera.

Una partita a due facce per Jodar che parte forte nel primo set e si porta in vantaggio 4-1. Poi un calo fisico improvviso per lo spagnolo che perde ben 9 game consecutivi fino al 6-4 4-0 per Carreno Busta, bravo a chiudere anche il secondo parziale. Da qui la partita cambia, con Jodar che vince facilmente il terzo set e il 34enne di Dijon che chiede l’intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra. Nel quinto set il madrileno è padrone del campo: giocando un tennis praticamente perfetto, riesce ad archiviare la pratica e avanzare nel Major parigino.

Prosegue, quindi, la fantastica stagione su terra di Jodar: trionfo nell’ATP 250 di Marrakech, semifinale nel 500 di Barcellona, i quarti ai Masters 1000 di Madrid e Roma – con l’ingresso tra i primi 30 del mondo – e le grandissime prestazioni nel Major parigino. Al prossimo turno, Jodar affronterà il vincente della sfida tra il lucky loser olandese Jesper de Jong e il numero 3 del mondo Alexander Zverev.