Roland Garros 2026: medical timeout per Carreno Busta contro Jodar

Medical timeout per Pablo Carreno Busta contro Rafael Jodar nel corso del match valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Problema alla spalla destra per il tennista spagnolo, che ha richiesto l’intervento del fisioterapista dopo aver perso il terzo set 6-1 e dopo aver vinto i primi due 6-4 6-4.
AGGIORNAMENTO 16.02 – Sempre voler accorciare gli scambi Carreno, 1-1.
AGGIORNAMENTO 16.00 – Si riparte con Carreno al servizio in apertura di quarto set.
AGGIORNAMENTO 15.52 – Medical timeout per Carreno Busta sul 6-4 6-4 1-6 0-0.